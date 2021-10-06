Как сообщалось, поздно вечером 5 октября в центре Вологды загорелся дом купца Шахова XIX века, в результате здание было полностью уничтожено.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц либо умышленное уничтожение.

По данным открытых источников, одноэтажный дом купца Шахова построен в 1892 году купцом Илиодором Аполлоновичем Шаховым. В 1910 году его сын Василий Шахов, который был известным иконописцем и реставратором в Вологде, надстроил второй этаж.

В 1995 году дом Шахова поставлен на государственную охрану в статусе объекта культурного наследия федерального значения. В 2005-м здание пострадало от вандалов и дважды горело. В 2013 году на краудфандинговой платформе в интернете были собраны средства, на которые в 2014 силами волонтеров и реставраторов была проведена частичная консервация дома: установлена временная кровля и укреплена контрфорсами стена, угрожающая обрушением.

Хранителем дома купца Шахова был местный фотограф и краевед Леонид Стариков, который скончался в 2019 году.