Работы запланированы в рамках реконструкции участка автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас для развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, ГКУ Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (ГУАД) на открытом конкурсе планирует выбрать подрядчика для реконструкции участка автодороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода. Победителю конкурса предстоит построить искусственное сооружение длиной около 275 м, подъезды к нему протяженностью 750 м с шириной 7 метров и тротуары. Путепровод будет двухполосным, с расчетной скоростью движения 70 км/ч. Срок выполнения работ — до конца сентября 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,472 млрд рублей (источник финансирования — областной бюджет). Заявки на участие принимаются до 26 октября.

Согласно сообщению, существующий переезд через железную дорогу значительно снижает интенсивность движения на межрегиональной трассе, создавая серьезные транспортные заторы.

"Учитывая, с какой скоростью развивается туристическое направление в Нижегородской области, было принято увеличить и скорость движения транспорта на участках, связанных с кластером "Арзамас- Дивеево- Саров". Реконструкция дороги и новый путепровод снизят загрузку улично-дорожной сети Арзамаса. В итоге это обеспечат комфортность культурно-исторического маршрута и повысят связанность разобщенных территорий", — приводятся в сообщении слова директора ГУАД Леонида Самухина.

В настоящее время завершается строительство Северо-восточного обхода села Дивеево протяженностью почти 5 км и капремонт участков дороги Владимир-Муром-Арзамас в городах Кулебаки и Навашино, а также в Ардатовском и Арзамасском районах.