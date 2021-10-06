По сравнению с допандемийным 2019 годом пассажиропоток упал на 76%.

При этом лидерами по количеству перевезенных пассажиров стали национальная авиакомпания airBaltic (доля — 58,1%), ирландский лоукостер Ryanair (18%) и венгерский лоукостер Wizz Air (6%).

В сентябре этого года пассажиропоток составил 334 тыс. человек, что на 14,4% меньше, чем в августе. В прошлом месяце было обслужено 3,754 тыс. рейсов (снижение на 23%).

Как сообщалось, летом текущего года АО "Международный аэропорт Рига" увеличило уставный капитал на 39,738 млн евро, или в 2,4 раза — до 68,347 млн евро, в том числе за счет государственной помощи в размере 35,23 млн евро и 4,508 млн евро из чистой прибыли за 2019 год, оставленной в распоряжении компании.

Европейская комиссия в марте 2021 года дала разрешение властям Латвии выделить 39,7 млн евро АО "Международный аэропорт "Рига". При этом государственная помощь связана с рядом условий, чтобы меры поддержки осуществлялись в соответствии с правилами Евросоюза.

Требования ЕК в отношении аэропорта, который на 100% принадлежит государству, будут считаться выполненными, если его рыночная стоимость увеличится в течение двух лет после получения поддержки в связи с COVID-кризисом. До тех пор, пока аэропорт не выполнит условия национальной стратегии выхода из кризиса, он должен соблюдать ограничения, такие как запрет на агрессивную коммерческую деятельность и принятие чрезмерных рисков, запрет на выплату дивидендов, ограничение выплат руководству предприятия.

Как сообщалось, Рижский аэропорт в 2020 году сократил пассажиропоток в 4 раза — до 2,01 млн человек. Количество обслуженных рейсов уменьшилось на 59% — до 35,6 тыс.

Международный аэропорт "Рига" — крупнейший узел воздушного сообщения в странах Балтии.