В частности, в среду в рамках заседания оперативного штаба, принято решение с 18 октября ограничить доступ к спортивным, оздоровительным, культурно-досуговым мероприятиям волгоградцам, не прошедшим вакцинацию.

Также с 18 октября услугами МФЦ в очном формате смогут воспользоваться только люди, прошедшие вакцинацию, имеющие недавний (до 72 часов) ПЦР-тест или переболевшие COVID-19, но не более 6 месяцев назад.

Не заселят без прививки и ПЦР-теста в санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы.

Кроме того, принято решение возвратить дополнительные меры защиты от коронавирусной инфекции для людей старшего возраста, особенно в возрасте 65+. Так, с 12 октября устанавливается режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих людей данной возрастной группы.

При этом, несмотря на то, что в настоящее время отсутствует необходимость перевода учебных заведений на дистанционную форму обучения, руководителям образовательных организаций рекомендовано продолжить мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки.

Помимо этого, рекомендуется проработать возможность перевода на удаленный режим работы 30% и более сотрудников предприятий.

По данным администрации Волгоградской области, за неделю индекс заболеваемости коронавирусной инфекцией в расчете на 100 тыс. жителей вырос с 13,9 до 14,7 человек. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями — в 2,7 раза выше среднемноголетних значений. Причем, более 50% заболевших этой опасной болезнью — люди в возрасте 65+.