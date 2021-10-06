Накануне губернатор Оренбуржья подписал указ об ограничительных мерах, в котором, в частности, поручалось внедрить на территории региона QR-кода, подтверждающего вакцинацию либо наличие отрицательного результата ПЦР-исследования на коронавирус для посещения учреждений культуры, спортивных организаций, заведений общепита.

"QR-коды будем прорабатывать для привитых людей и перенесших заболевание в последние шесть месяцев. В середине октября будем определяться с этой мерой. Мы собираемся к концу недели — началу следующей разработать карту по варианту светофора" по эпидемиологическому риску внутри субъекта по муниципальным образованиям. Либо эта мера будет внедряться повсеместно, либо только в образованиях "красной зоны", — сказала министр на брифинге в инстаграме.

Она отметила, что медики "точно не будут давать справки для посещения досуговых мест для людей, имеющих противопоказания к вакцинации".

"Если вы настолько больны, что имеете противопоказания к вакцине, которая имеет минимальное число противопоказаний, то вам уж точно не место в фитнес-клубах, бассейнах и театрах, потому что вы относитесь в зоне особого риска по инфицированию", — добавила глава оренбургского Минздрава.

По словам Савиновой, число случаев коронавируса "стабильно на очень высоких цифрах". "Медицинская служба работает с максимальной нагрузкой на всех этапах", — сказала министр.

Ранее сообщалось, что указом губернатора ограничительные меры в Оренбургской области продлены по 19 октября. В новой редакции указа жителям региона рекомендуют без важных причин не покидать свои населенные пункты и отказаться от посещения массовых мероприятий, а также от проведения дома семейных встреч с участием более чем десяти человек. Работодателям рекомендовано отменить командировки всех сотрудников за пределы региона, за исключением неотложных. Школам, вузам и другим образовательным организациям необходимо отказаться от поездок сотрудников и учащихся за пределы региона, а также от визитов коллег из других субъектов. Кроме того, непривитые от коронавируса, приезжающие в Оренбуржье, должны соблюдать недельную самоизоляцию или сдать ПЦР-тест.