"Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость Газпром-Арены, Сибур-Арены, Ледового дворца и Юбилейного в октябре", — говорится в сообщении

Пиотровский отметил, что зрители должны иметь QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

Вице-губернатор также сообщил, что главный санитарный врач согласовала проведение 94-го легкоатлетического пробега Пушкин-Петербург, он состоится 17 октября.

В конце сентября во время инспекции УЕФА в Петербург Пиотровский предположил, что уже в мае следующего года финальный матч Лиги чемпионов сможет принять на "Газпром Арене" 100% зрителей. При этом вице-губернатор уточнил, что это решение будет зависеть от темпов вакцинации.

По официальным данным, сейчас в Петербурге вакцинированы более 1,7 млн человек, что составляет 32% от всего населения.