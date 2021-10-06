"Сотрудники администрации Сочи дают бесплатные консультации, а также оказывают пострадавшим и психологическую помощь", — сообщает пресс-служба администрации города в среду.

Между тем, в поселке Сергей-Поле продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Всю ночь спасатели, работники дорожных, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций работали в сложных условиях при продолжающихся подвижках грунта. В работе было задействовано 22 единицы техники и использовано около 600 тонн инертных материалов для отсыпки дороги. В итоге подъезд к коттеджному поселку, где вчера ночью произошел оползень, восстановлен. Также высвобождено восемь автомобилей местных жителей. Работы продолжаются.

"По поручению главы города сформированы мониторинговые группы. Сегодня с утра они уже начали обход пострадавших домовладений с целью определения необходимой помощи гражданам. Для анализа оценки ущерба работает группа краевого министерства ГО и ЧС", отметили в пресс-службе.

"Сейчас все службы города работают усиленно, налажено межведомственное взаимодействие. Сил и средств у нас достаточно, чтобы устранить последствия стихии. Сейчас для нас главное — люди. Мы окажем максимальную поддержку населению в решении их имущественных и бытовых вопросов", — цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.