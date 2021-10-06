"Я думаю, что мы через неделю дадим заявку в Минвосток на рассмотрение. Думаю, с этим мы, безусловно, будем работать", — сказал Копин в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации, на котором вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев докладывал о развитии Арктической зоны РФ.

В августе 2020 г. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (ликвидируется в связи с передачей функционала в другую организацию — ИФ) сообщало о том, что АО "Канатные аэромосты" разрабатывает проект всесезонного канатного аэромоста "Транслиман" для устойчивой связи между аэропортом Анадыря и городом, которые разделены Анадырским лиманом.

В настоящее время для транспортного сообщения зимой оборудуется ледовая переправа, в межсезонье переправа обеспечивается вертолетами, глиссерами и судами на воздушной подушке. Летом пассажиров доставляет катер.

Трафик через Анадырский лиман в год составляет более 60 тыс. человек, из которых 80% — авиапассажиры.

Предполагается, что протяженность аэромоста составит 7 тыс. 600 метров. "Впервые в России будет использована усовершенствованная технология транспортировки пассажиров и грузов по подвесной канатной дороге с двумя несущими канатами, пассажирские кабины которой приводятся в движение дизельным двигателем. Технология полностью автономна и адаптирована к российским условиям, в том числе к размещению в Арктике, что создает целый ряд дополнительных преимуществ для ее масштабирования в других регионах России", — говорил инициатор проекта Александр Филиппов.

Сообщалось, что проектно-изыскательские работы для строительства канатного аэромоста и проектирование начнутся в третьем квартале 2021 года. Введение объекта в эксплуатацию с учетом труднодоступности территории, особых климатических условий и ярко выраженной сезонности работ запланировано зимой 2023-2024 годов.

По предварительной оценке, стоимость инвестиций в проект может составить около 2,7 млрд рублей.