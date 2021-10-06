"Уверена, что общефедерального локдауна не будет", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

По ее мнению, меры правительства по борьбе с коронавирусом позволяют обойтись без этой меры.

Кроме того, она уверена, что "никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть".

"Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимая, что это единственный способ удержать дальнейшее развитие пандемии", — отметила спикер Совета Федерации.

По ее мнению, если какие-то регионы предлагают дополнительные меры поощрения для того, чтобы люди вакцинировались, это приемлемо.

Матвиенко также не исключила, что в Совете Федерации могут ограничить доступ в здание для посетителей, не являющихся членами верхней палаты парламента и сотрудниками аппарата.