Накануне губернатор Оренбуржья подписал указ об ограничительных мерах, в котором, в частности, содержались требование о том, что всем прибывшим на территорию региона в течение двух суток нужно пройти обследование на коронавирус методом ПЦР и находиться на изоляции по месту жительства (пребывания) до получения отрицательного результата. При отсутствии возможности пройти обследование — находиться на изоляции в течение семи дней со дня прибытия.

"Если человек прибывает из другого региона, в том числе проживающий постоянно у нас (в Оренбуржье-ИФ), и он не привит, то он должен сделать ПЦР-тест либо пробыть семь дней на самоизоляции", — сказала министр.

В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области "Интерфаксу" также подтвердили, что новые правила по въезду в регион не касаются вакцинированных от COVID-19.

"Механизм проверки документов у прибывающих в регион уточняются", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что указом губернатора ограничительные меры в Оренбургской области продлены по 19 октября. В новой редакции указа жителям региона рекомендуют без важных причин не покидать свои населенные пункты и отказаться от посещения массовых мероприятий, а также от проведения дома семейных встреч с участием более чем десять человек. Работодателям рекомендовано отменить командировки всех сотрудников за пределы региона, за исключением неотложных.

Школам, вузам и другим образовательным организациям необходимо отказаться от поездок сотрудников и учащихся за пределы региона, а также от визитов коллег из других субъектов.

Также глава Оренбуржья поручил проработать вопрос о внедрении на территории региона QR-кода, подтверждающего вакцинацию либо наличие отрицательного результата ПЦР-исследования для посещения учреждений культуры, спортивных организаций, заведений общепита.