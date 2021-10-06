Перелеты планируется осуществлять один раз в неделю, по четвергам.

Вылет из Калуги будет производиться в 11:00 с прибытием в Минск в 12:20. В обратном направлении самолеты будут отправляться в 13:20 и приземляться в калужском аэропорту в 14:35.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ. Из Калуги авиакомпания возит пассажиров в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Калининград.