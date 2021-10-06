"Нужно понимать, что у нас большая страна, и надо заниматься авиационным сообщением, его развитием межрегиональным и другим. Вы передайте, что в Совете Федерации высказали неудовлетворенность тем, как Минтранс этим занимается", — обратилась Матвиенко к замминистра транспорта Александру Пошиваю на заседании СФ в среду.

Она поручила комитету экономики СФ подготовить слушания на эту тему с участием главы Минтранса Виталия Савельева и сенаторов от регионов Арктической зоны и Дальнего Востока.

"(Нужно — ИФ) все-таки послушать позицию министерства транспорта и еще раз объяснить, что они отвечают не только за международные полеты, за полеты Москва-Петербург, но они отвечают за авиасообщение все нашей большой страны. Москва — Петербург без них решат, а вот там надо активно поработать вместе с министерством развития Дальнего Востока, вместе с вице-премьером (Юрием Трутневым — ИФ). Так что передайте, пожалуйста, что мы будем готовить серьезные слушания, пригласим министра на рассмотрение данного вопроса", — заключила Матвиенко.