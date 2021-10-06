"Все регионы в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, но, конечно, в приоритете точечные меры, потому что уже наработаны определенные методики. Конечно, объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов", — сказал Песков журналистам.

Так Песков ответил на вопрос, окажет ли федеральный центр помощь регионам в случае объявления локдауна на местах.