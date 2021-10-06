"В 2021 году условия наблюдения Драконид — благоприятные. 6 октября Луна прошла новолуние и лунный свет в ночь максимума будет создавать минимальные помехи в наблюдениях метеоров. По прогнозам Международной Метеорной организации, ожидается от 5 до 15 метеоров в час (бывают всплески до 100-400 метеоров в час)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что наблюдать ежегодный метеорный поток лучше всего в предутренние часы на ясном темном небе. Дракониды — это звездопад с 6 по 10 октября, всплески которого могут достигать от 20 до 500 метеоров в час.