"Пожар возник во вторник в 23:00, сообщение поступило в 23:41, пожарные подразделения прибыли в 23:44, ликвидировали горение в 0:20 и в 5 утра ликвидировали последствия. Площадь пожара 225 кв. м, здание сгорело полностью ", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сгоревшее здание было расселенным деревянным дом, пострадавших нет. До 2019 года в здании проживал один человек.

По информации пресс-службы, пострадали дома, расположенные рядом: у соседнего здания оплавился сайдинг на площади 10 кв. м и повреждены 12 оконных рам. У жилого пятиэтажного дома, находящегося напротив, оплавились шесть оконных рам.

По данным источника "Интерфакса", по предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц либо умышленное уничтожение. Он добавил, что это не первый пожар в этом здании.

Дом купца Шахова был построен в XIX веке и располагался в историческом центре города. Зданию был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.