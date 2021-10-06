Он уточнил, что сгоревшее здание было расселенным деревянным дом, пострадавших нет. До 2019 года в здании проживал один человек.
По информации пресс-службы, пострадали дома, расположенные рядом: у соседнего здания оплавился сайдинг на площади 10 кв. м и повреждены 12 оконных рам. У жилого пятиэтажного дома, находящегося напротив, оплавились шесть оконных рам.
По данным источника "Интерфакса", по предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц либо умышленное уничтожение. Он добавил, что это не первый пожар в этом здании.
Дом купца Шахова был построен в XIX веке и располагался в историческом центре города. Зданию был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.