Список участников программы за месяц пополнился еще четырьмя учреждениями, а количество предлагаемых событий превысило сотню.

В Алтайском крае первоначально участниками программы стали семь учреждений культуры — те, кто имел возможность продавать билеты онлайн — это краевой театр драмы, Музыкальный театр, Молодежный театр Алтая, театр кукол "Сказка", Бийский драмтеатр, оркестр "Сибирь" и филармония края. За первый месяц действия программы приобретено 5810 билетов. Спустя месяц в число участников вошли еще 4 учреждения. Так, с 1 октября жители и гости города Рубцовска смогут рассчитаться Пушкинской картой в Рубцовском драматическом театре, театре кукол им. Андрея Брахмана и ДК Тракторостроитель. Также к программе присоединился Барнаульский духовой оркестр.

На сегодняшний день молодые люди могут посетить 132 театрально-концертных мероприятия, а в скором времени к театрам присоединяться и музеи края.

Минкультуры напомнило, что с 1 сентября в России стартовала программа "Пушкинская карта", направленная на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. В рамках программы любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет может получить карту, на которую зачислено 3 тысячи рублей. Потратить деньги можно на приобретение билетов в театры, музеи и концертные залы.