За минувшие сутки в стране выявили более 2 тыс. случаев заражения COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения Польши Вальдемара Краски, четвертая волна пандемии коронавируса ускоряется, а темп вакцинации в стране замедлился.

"Сегодняшние данные (о приросте новых случаев — ИФ) — это очень быстро мигающий красный светофор. Этот тот самый момент, когда мы должны вакцинироваться, так как четвертая волна очевидно ускоряется, в особенности в тех регионах, где число вакцинированных самое низкое", — сказал Краска.

При этом, он указал, что правительство пока не планирует возвращать ограничения, которые действовали в предыдущие волны пандемии.

За время пандемии в Польше зафиксировали более 2,9 млн случаев коронавируса, около 75 тыс. из них имели летальный исход.