"Руководителям районов и городов во взаимодействии с главами поселений и религиозными организациями поручено обеспечить выполнение гражданами ограничительных мероприятий при организации похорон, а также выполнение запрета на проведение торжественных (свадебных, юбилейных и иных подобных массовых) мероприятий с 11 октября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки", — говорится в сообщении.

Крупным торговым организациям предписано обеспечить строгое соблюдение социального дистанцирования и масочного режима.

По информации министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 124% возросло количество пневмоний и на 219% — число фактов заражения коронавирусной инфекцией. Регистрируется большое число запущенных случаев COVID-19.

По данным на 5 октября, в Адыгее с начала пандемии зарегистрировано 19 тыс. 948 случаев заражения коронавирусом, скончались 450 человек.