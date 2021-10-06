Пассажиропоток в январе-сентябре 2019 года составлял 769,9 тыс. человек, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе. Таким образом, к доковидному периоду показатель вырос на 33,9%.

Как сообщалось, по итогам 2020 года аэропорт обслужил 899,9 тыс. человек, снизив пассажиропоток по сравнению с 2019 годом на 12,6%. Регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", RedWings, Smartavia, S7. "Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.