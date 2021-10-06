Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.

Ограничения связаны с проведением плановых работ на железной дороге, пояснили в компании.

Экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино" до аэропорта в указанные даты будут работать в обычном режиме.

"Обращаем внимание пассажиров, что часть поездов "Аэроэкспресс" 9 и 10 октября продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт "Шереметьево" не проследуют", — подчеркнули в компании.

С утра 11 октября поезда "Аэроэкспресса" от Одинцово до "Шереметьево" и обратно будут курсировать в стандартном режиме.