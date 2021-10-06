Как сообщается на сайте агентства, оно приостановило деятельность с 4 октября «в связи с невозможностью исполнения обязательств». Туристам предлагается направлять обращения по несостоявшимся турам по почтовому адресу: 105318, г. Москва, Щербаковская ул., д. 3, комната 9 ЭТ/ПОМ 11/II» . По данным АТОР, федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам ООО «Санэкспресс». «Решение было принято по итогам проверки и из-за признания недостоверными сведений о юрлице, содержавшихся в ЕГРЮЛ», — сообщает ассоциация.

В АТОР уточняют, что Friday.Travel (юридическое лицо ООО «Санэкспресс») работал как турагент. «Хотя ранее «Санрайз» был туроператором, в федеральном реестре его давно нет. Компания продавала туры по массовым направлениям. У «Санэкспресс» было несколько офлайн офисов, туры также можно было покупать онлайн», — сообщает ассоциация.

«Пострадавшими могут оказаться несколько сотен туристов, забронировавших туры через «Санэкспресс». По информации туроператоров, средства за эти поездки частично переведены. Ситуация осложняется тем, что агентство не выходит на связь. При желании туристы могут сохранить отпуск, доплатив стоимость тура непосредственно туроператору», — добавили в АТОР.

В ассоциации туристам советуют связаться с агентством, чтобы понять, перевело ли оно деньги туроператору и в каком объеме.