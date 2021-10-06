На странице Downdetector в "Твиттер" сообщается, что перебои в работе Facebook наблюдались с 18:52 мск. О проблемах с функционированием Instagram пользователи начали сообщать с 19:12 мск.

Согласно данным портала, перебои в работе этих соцсетей возникали в основном у пользователей из США.

Накануне произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов. Кроме того, поступали сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

В компании Facebook заявили, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали.

Телеканал Fox News назвал произошедшее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру". Также телеканал отметил, что начинают циркулировать слухи о том, что Facebook и Instagram могли пострадать от хакеров.

Эксперты, которых опрашивают американские СМИ, пока предпочитают говорить о чисто технических предполагаемых причинах сбоев.