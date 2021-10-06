"ВДНХ объявляет поиск инвестора на право долгосрочной аренды одного из самых экзотичных зданий выставки — павильона №35 "Главтабак", который является объектом культурного наследия федерального значения", — сказал Жестков.

Он добавил, что предварительная стоимость контракта с инвестором составит около 3,6 млн руб. в год: 20 тыс. руб. за 1 кв.м.

Комплексную научную реставрацию павильона планируют завершить в 2022 году, при этом сохранение исторического облика здания является обязательным. После этого в нем собираются разместить ресторан.

Павильон, посвященный производству и продаже табака, был построен к открытию послевоенной выставки в 1954 году. Заказчиком выступало министерство пищевой промышленности СССР.

Необычная расцветка строения и его форма — восьмиугольный шатер — объясняются тем, что вплоть до 1990-х годов в нем располагался образцово-показательный магазин главного управления табачной промышленности.

В 1990-е годы в павильоне разместили представительство губернатора Саратовской области. С 2014 по 2017 год в здании работал дегустационный зал и кафе.

Расположен "Главтабак" в ландшафтном парке ВДНХ рядом с Каменским прудом.