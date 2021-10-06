Рейсы по обоим маршрутам выполняются один раз в неделю с промежуточной посадкой в Омолоне.

Полеты осуществляются на самолете Ан-28. Стоимость билета в Кепервеем — 6,6 тыс. рублей, в Певек — 8 тыс. рублей.

ООО "Сибирская легкая авиация" создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Авиакомпания базируется в Магадане. В настоящее время парк перевозчика, согласно данным Росавиации, состоит из пяти самолетов Ан-28 и трех L-410 (без учета полученных по контракту с ГТЛК).

Предприятие принадлежит гендиректору Андрею Богданову (36%) и совладельцам авиакомпании "ИрАэро" Владимиру Миронову и Юрию Лапину (по 32%).