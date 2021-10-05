По его словам, эпидемиологическую ситуацию в регионе специалисты Роспотребнадзора оценивают как стабильную и полностью контролируемую — в частности, показатель заболеваемости на 25,6% ниже, чем в среднем по России.

В то же время в Рязанской области, как и в целом по РФ, наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Поэтому, подчеркнул губернатор, те ограничительные меры, которые продолжают действовать в регионе, должны четко выполняться.

"Это меры профилактического и ограничительного характера, которые согласованы с Роспотребнадзором и соразмерны эпидемиологической обстановке, складывающейся в Рязанской области сегодня. Всем без исключения необходимо соблюдать установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса: и гражданам, и организациям всех отраслей, прежде всего торговли, общественного питания, сферы услуг и транспорта", — отметил Любимов.

В частности, он напомнил, что в области сохраняется масочный режим, и поручил руководителям соответствующих ведомств усилить контроль за его соблюдением.

Как сообщалось, в Рязанской области режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 11 октября. До этого же срока продлен запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00, в это время заведения могут работать только на доставку.

Кинотеатрам, театрам и циркам разрешено заполнять зрительные залы на 50%, спортивные мероприятия можно проводить с 30-процентной заполняемостью трибун.

По сообщению оперативной группы регионального правительства, 5 октября в регионе выявлен еще 138 случай заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста за сутки составил 0,33%. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 43003 человек.