На въезде в населенный пункт уже установлен памятный знак с надписью "Самые красивые деревни и городки России".

Как отметил президент Ассоциации Александр Мерзлов, Константиново стало 33-м в списке самых красивых сел России. Оно логистически расположено очень выгодно, ближе всего к Москве, что будет способствовать увеличению туристического потока.

"Константиново также становится членом Федерации самых красивых деревень и городков мира, потому что Ассоциация является членом этой федерации и полномочным представителем. Природа этих мест уникальна. Ландшафт села — один из лучших в стране, если не лучший. Но нам еще многое вместе предстоит сделать, чтобы Константиново стало эталоном развития сельских территорий Рязанской области, и в целом страны", — подчеркнул Мерзлов.

Он добавил, что проект на родине Сергея Есенина Ассоциация реализует совместно с правительством Рязанской области, Ростуризмом, Агентством стратегических инициатив и Россельхозбанком. Усилия будут направлены на то, чтобы содействовать сохранению уникальности территорий, повышать их привлекательность и создать туристический маршрут по самым красивым деревням и городкам Рязанской области.

Село Константиново расположено на живописном высоком правом берегу Оки в 43 километрах к северо-западу от Рязани.

Константиново известно тем, что здесь 3 октября 1895 года (по новому стилю) родился русский поэт Сергей Есенин. Здесь же, в селе, находится Государственный музей-заповедник Сергея Есенина.