"В новой редакции указа жителям региона рекомендуют без важных причин не покидать свои населенные пункты и отказаться от посещения массовых мероприятий, а также от проведения дома семейных встреч с участием более чем 10 человек", — говорится в сообщении.

Работодателям региона рекомендовано отменить командировки всех сотрудников за пределы Оренбургской области, за исключением неотложных.

"Школам, ВУЗам и другим образовательным организациям необходимо отказаться от поездок сотрудников и учащихся за пределы региона, а также от визитов коллег из других регионов", — говорится в сообщении.

Кроме того, "всем прибывшим на территорию региона в течение двух суток нужно пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и находиться на изоляции по месту жительства (пребывания)" до получения отрицательного теста.

"Если нет возможности пройти обследование — находиться на изоляции в течение 7 дней со дня прибытия", — отмечается в сообщении.

Кроме того, по 19 октября продлен запрет на работу кальянных, вновь введено ограничение на работу ночных клубов. До этой же даты услуги в организациях развлечения, отдыха и досуга, за исключением государственных и муниципальных учреждений культуры, могут оказываться только с 6 утра и до полуночи. Запрещена работа фудкортов, за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропортов и заправок. Кроме того, до этой даты нельзя посещать детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в помещениях.

Губернатор также поручил проработать вопрос о внедрении на территории региона QR-кода, подтверждающего вакцинацию либо наличие отрицательного результата ПЦР-исследования для посещения учреждений культуры, спортивных организаций, заведений общепита.