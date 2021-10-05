"Ухудшение эпидемиологической ситуации, рост заболеваемости, рост госпитализации и низкий охват населения вакцинацией диктуют введение дополнительных ограничительных мер", — сказал он.

Так, с 6 октября диспансеризация и профилактические медосмотры будут осуществляться при наличии QR-кода о вакцинации или сертификата о перенесенном COVID-19. Исключение составят обязательные периодические и предварительные медицинские осмотры отдельной категории работников, а также углубленная диспансеризация перенесших коронавирусную инфекцию.

Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных стационарных условиях, в условиях дневных стационаров будет также при наличии QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании. В данном случае исключения составляет вакцинация, деятельность стационаров по профилям акушерство и гинекология, гематология, онкология и психиатрия.

Кроме того, с 9 октября посещение организаций общественного питания, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер классов), физкультурных, спортивных мероприятий, будет также доступно гражданам при наличии QR-кода о вакцинации или сертификата о перенесенном COVID-19 и документа, удостоверяющего личность. Это требование не распространяется на несовершеннолетних.

Введенные ранее ограничения продолжат действовать.

"По сравнению с началом сентября почти вдвое увеличилось количество госпитализированных пациентов. По сравнению с прошлым годом уровень выше в 4,4 раза. Число госпитализированных приблизилось к 1 тыс. 600 человек. Напомню, что рекорд прошлого года в первой декаде декабря — это 1 тыс. 220 случаев (госпитализации — ИФ)", — добавил Кольцов.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Вологодской области выявлено 70 тыс. 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 тыс. 927 человек скончалось. Суточный прирост составил 265 человек.