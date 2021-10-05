Полеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, вторникам пятницам на Airbus А320. Время в пути составит три часа.

Таким образом, количество рейсов в Минск, выполняемых из Краснодара, выросло до восьми в неделю. Помимо "Аэрофлота" полеты по этому направлению выполняют еще два перевозчика: "Белавиа" (по средам, пятницам, воскресеньям) и "Азимут" (по вторникам, субботам).

Отмечается, что спрос на полеты в Белоруссию продолжает расти на фоне развития туристической составляющей и отсутствия визового режима, в связи с чем авиакомпании увеличивают количество рейсов в столицу республики.

Как сообщалось, с 21 сентября 2021 года Россия сняла все COVID-ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией.