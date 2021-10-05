"По итогам этого года, когда потенциальные возможности внутреннего туризма в России заметно выросли на фоне мировой пандемии, в Калининградской области рассчитывают принять порядка 2 млн туристов, что станет рекордом для региона. На привлечение в область гостей нацелены различные проекты по популяризации и продвижению ее основных туристических достоинств и достопримечательностей", — сказали в пресс-службе.

Финансирование региональной программы "Туризм" в 2021 году составит порядка 815 млн рублей. Средств идут на продвижение и маркетинг, финансирование туристского информационного центра, поддержку предпринимательства, создание и поддержание туристских ресурсов муниципалитетов, включая морские пляжи, а также капитальные вложения в туристскую инфраструктуру.

Однако, область активно использует и те возможности продвижения, которые не требуют финансовых вложений, но имеют большое значение для региона с точки зрения имиджа ее туристического потенциала. Речь в данном случае идет об участии Калининградской области в конкурсе журнала National Geographic Traveler "Сокровища России", посвященном туристическим возможностям нашей страны.

В различных номинациях конкурса министерство представляет самые разные объекты и события, которые уже завоевали популярность как у жителей в самой области, так и за ее пределами.

К примеру, экологический туризм уже прочно ассоциируется с посещениями Национального парка "Куршская коса" и природного парка "Виштынецкий". Традиционный праздник "День селедки", проводимый Музеем Мирового океана, уже давно вышел на просторы стран Прибалтики и Германии. Кафедральный собор и остров Канта, форты и бастионы Калининграда прочно связаны с прежней историей региона, отметили в пресс-службе.

"Будем надеяться, что и по итогам этого конкурса область окажется в числе наиболее популярных и востребованных направлений внутреннего туризма. Наша инфраструктура и кадры сферы гостеприимства уже сегодня готовы к встрече новых гостей", — заключили в пресс-службе.