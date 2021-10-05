Первый день фестиваля пройдет во дворце культуры Волхова, где покажут театрализованное дефиле в музыкальном сопровождении государственного оркестра русских народных инструментов Ленинградской области "Метелица", посвященное истории моды от допетровской эпохи до наших дней.

Второй и третий день фестиваля пройдут в Старой Ладоге. Состоится показ фрагментов кинофильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" под открытым небом, Фестиваль колокольного звона, парад маломерных парусных судов в акватории реки Волхов.

Лейтмотивом главной темы фестиваля на протяжении двух дней станет программа с реконструкцией событий периода жизни и деятельности Александра Невского. Будет организована площадка "Причал" с репликами исторических лодок: драккаров и ладей, характерных для периода XI-XIV веков; комплекс площадок и мероприятий с интерактивной формой общения посетителей и участников фестиваля: реконструкция сражения "Невская битва", пешие воинские состязания "Вызов дружин" и "Бугурт", конный рыцарский турнир (состязания всадников), концерт музыкальных фольклорных коллективов.

На главной сцене выступят творческие коллективы Ленинградской области, солисты симфонического оркестра "Таврический" и вокально-танцевальных коллективы. Хедлайнером фестиваля будет группа "Братья Гримм" и певица Варвара.

Замглавы комитета по культуре и туризму региона добавила, что мероприятия будут проходить с учетом всех эпидемиологических требований. Попасть на фестиваль можно будет только при наличии ПЦР-теста или ковидного паспорта.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном туристском портале региона.