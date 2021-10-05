С 9 октября маршрут электропоезда Назрань — Минводы будет продлен до Кисловодска, на нем появятся остановки на стациях Бештау, Пятигорск, Ессентуки.

Благодаря организации беспересадочного сообщения время в пути от Назрани до Кисловодска сократится с 7 до 4,5 часов.

Из Назрани "Ласточка" будет отправляться в 06:12 и прибывать в Кисловодск в 10:40, обратно она будет отправляться в 15:49, время прибытия в Назрань — 20:08.

На маршруте курсируют пятивагонные "Ласточки" с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями — в них есть специализированные места, которые оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Стоимость билета на весь маршрут от Назрани до Кисловодска составляет 463 рубля, от Минеральных Вод до Кисловодска — 194 рубля, от Назрани до Минеральных Вод — 399 рублей. Приобрести билеты можно на официальном сайте компании, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и во всех кассах дальнего следования.

Ранее сообщалось, что 7 сентября этого года из Ингушетии отправился в первый рейс скоростной поезд "Ласточка" по маршруту Назрань-Минводы.

Время в пути сократилось почти вдвое по сравнению с обычным поездом — с 4 часов до 2,5.

Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на "Ласточки" сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также на пригородный поезд до Кисловодска.