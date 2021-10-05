"Вопрос введения системы QR-кодов в регионе находится на стадии проработки. Предварительно обсуждается возможность ее запуска не позднее 1 декабря", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что обозначенный срок — "примерный".

Как сообщалось, 1 октября главный санитарный врач Свердловской области подписал постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация работников ряда сфер.

В тот же день замгубернатора региона Павел Креков сообщил, что власти Свердловской области будут постепенно создавать зоны, "свободные от коронавируса".

"Мы будем создавать в основной части наших учреждений, расположенных на территории региона, зоны, где могут находиться люди либо привитые, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код. Мы создадим зоны безопасности в кафе, концертных залах, в публичных местах — выставочные залы, музейные комплексы. Речь, конечно, идет о санаторных учреждениях, о инфраструктуре, которая связана с фитнесом, укреплением здоровья — тренажерные залы, бассейны", — пояснил он.