Курс евро составил 83,95 руб./EUR1 в 16:35 МСК, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США при этом стоил 72,44 руб./$1, подешевев на 7 копеек к закрытию 4 октября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на торгах во вторник связано, прежде всего, продолжающимся ценовым ралли нефти и газа. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:35 МСК во вторник составила $82,376 за баррель, что на 1,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки достигли максимума с октября 2018 года. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,65 за баррель, что на 1,33% выше итогового значения предыдущей сессии.