На совещании во вторник у президента РФ Голикова заявила, что правительство рекомендует регионам страны ввести меры "по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание коронавирусом не более чем в течение шести месяцев".

При этом, по словам вице-премьера, должна быть предусмотрена возможность "повышения лимита посещения массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях".

"Этот опыт зарекомендовал себя в мире, и у нас тоже были подобные мероприятия", — сказала вице-премьер.