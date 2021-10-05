«Посольство информирует о том, что решением компетентных марокканских властей с 5 октября сего года приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Марокко. Призываем пассажиров отмененных прямых рейсов учитывать данную информацию», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают дипломаты, перелеты транзитом через третьи страны под эти ограничения не подпадают.

В сообщении дипмиссии не поясняются причины такого решения властей Марокко.

Россия возобновила авиасообщение с Марокко в начале июня. Рейсы из Москвы в Касабланку до сегодняшнего дня выполняли "Аэрофлот" и Royal Air Maroc.