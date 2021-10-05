"В настоящий момент введение дополнительных ограничений не планируется, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, возможно рассмотрение совместно с главным санитарным врачом принятия дополнительных мер", — сказал Эргашев.

По его словам, сейчас начинается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, которые протекают на фоне распространения COVID-19.

"Мы находимся в постоянном контакте с Роспотребнадзором. Правительством Петербурга принимаются соответствующие меры реагирования с учетом требований главного санитарного врача и накопленного опыта оказания помощи пациентам с коронавирусом", — отметил вице-губернатор.

Он считает, что вакцинация от коронавируса и гриппа, соблюдение масочного режима позволяют снизить риски ухудшения ситуации.

В Петербурге рост новых случаев COVID-19 наблюдается с конца августа. При этом кривая заболеваемости напоминает "американские горки" — значения день ото дня могут отличаться в полтора раза. Максимальное значение в Петербурге было зафиксировано в минувшее воскресенье — 2 494 новых случая. Этот показатель перебил рекорд третьей волны, которая наблюдалась в июле. Так 12 июля сообщалось о 2029 новых заболевших за сутки.

Смертность от коронавируса с 23 сентября находится на высоких значениях — от 50-ти до 60-ти человек в сутки.

При этом власти Петербурга не заявляли о том, что началась четвертая волна.

Сейчас в городе вакцинированы почти 1,7 млн человек, что составляет 32% населения.

Ранее в комитете по здравоохранению "Интерфаксу" сообщили, что в Петербурге, согласно целевому показателю Минздрава, необходимо привить 3,5 млн человек, что составляет 65% населения.

По данным за последние сутки, в городе заболели COVID-19 1 894 человека. В больницы направлены 258 человек, в прошлый четверг был зафиксирован пик по госпитализациям — 434 человека.

Доля свободных коек составляет 16%.

В городе продолжают действовать ограничения, определенные постановлением №121 о мерах по противодействию COVID-19, поправки к которому губернатор подписал 24 сентября. Согласно документу, жители обязаны носить маски в общественном транспорте, в магазинах, в общественных местах. С 1 октября 80% служащих в органах власти, сотрудники госучреждений и предприятий должны быть вакцинированы хотя бы одним компонентом или иметь QR-код о перенесенном заболевании. При этом все сотрудники объектов развлечений в торговых центра[, сотрудники сферы образования, здравоохранения, транспорта, туризма, гостиничного бизнеса, культуры и спорта должны быть вакцинированы.

В концертных залах и театрах разрешена заполняемость на 75%, в кинотеатрах — на 50%. Максимально допустимое количество зрителей не должно превышать 1,5 тыс. человек.