"Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, "процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен".

"Никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет", — добавил глава Крыма.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о задержании Харитоненко из-за разбирательства об изменении целевого назначения земельного участка с рекреационного для строительства многоэтажного жилого дома. Ей могут вменить ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Харитоненко возглавила муниципалитет в 2014 году, в 2019 году была переизбрана. Входит в состав Госсовета РФ.

Администрацию города возглавляет Роман Тихончук. Первоначально ряд СМИ также сообщили о его задержании, но источник "Интерфакса" не подтверждает эту информацию: у него статус свидетеля.

Евпатория — курорт на западе Крыма с населением более 100 тыс. человек.