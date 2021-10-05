По его словам, "процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен".
"Никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет", — добавил глава Крыма.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось о задержании Харитоненко из-за разбирательства об изменении целевого назначения земельного участка с рекреационного для строительства многоэтажного жилого дома. Ей могут вменить ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Харитоненко возглавила муниципалитет в 2014 году, в 2019 году была переизбрана. Входит в состав Госсовета РФ.
Администрацию города возглавляет Роман Тихончук. Первоначально ряд СМИ также сообщили о его задержании, но источник "Интерфакса" не подтверждает эту информацию: у него статус свидетеля.
Евпатория — курорт на западе Крыма с населением более 100 тыс. человек.