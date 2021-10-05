Документ, в частности, устанавливает новые правила посещения развлекательных массовых мероприятий вне зависимости от численности участников — вход будет доступен по специальному пропуску "Мультипасс", который был введен в регионе летом.

"Мультипассы будут действовать вне зависимости от численности (участников — ИФ) культурно-массового мероприятия. Документ распространяется на развлечения. Только на концерт, спектакль — на мероприятия, где есть скопление народа", — сказал губернатор.

На них также будет можно попасть по отрицательному ПЦР-тесту, срок действия которого не более суток. Ранее "Мультипасс" выдавался также при наличии документа о имеющихся антителах к коронавирусной инфекции, теперь это основание исключено.

"Побиты все рекорды и по количеству заболевших, и по госпитализациям. Если не остановимся сейчас в росте, то ситуация может привести к необходимости принятия более радикальных мер", — добавил Никитин.

В Нижегородской области растет ежесуточно число случаев коронавируса. Ко вторнику выявлено 602 пациента с COVID-19.

В июле власти региона сообщили о разработке универсального персонального документа "Мультипасс 800" для посещения мероприятий в условиях действия ограничительных мер. Бейдж оформляли на основании документов об отсутствии COVID-19 или прививочного сертификата.

Подобный пропуск был необходим, в частности, для посещения концертов, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода.