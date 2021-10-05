В памятке, в частности, рассказывается о традициях Горного Алтая, нормах этикета, правилах поведения на территории археологических объектов и священных для местного населения мест. К примеру, на перевалах, которые считаются зоной покоя, необходимо соблюдать тишину и не мусорить. Поскольку природа в культуре коренных жителей Горного Алтая тесно связана с понятиями сакральности, туристам нужно соблюдать определенные правила. Святые водные источники (аржаны), берега рек и озер являются местами совершения обрядов, воду в них запрещается загрязнять, в случае умывания из водоема делать это также надлежит по особым правилам.

В памятке развенчивается распространенный миф. Многие путешественники считают, что ленточка, привязанная к дереву, символизирует удачу. На самом деле это традиционный обряд почитания духа-хранителя, просьба о благосклонности, и проводится такой обряд строго в соответствии с установленными правилами.

Особое внимание в памятке уделено традиционному жилищу народов Горного Алтая — аилу. Отмечается, что дверью аила нельзя громко хлопать, держаться за косяки, касаться верхней части порога и наступать на него. Недопустимо проходить между очагом и сидящим возле него человеком. Кроме того, запрещается направлять в сторону огня колющие и режущие предметы.

Памятки будут распространяться в туристско-информационных центрах региона. Буклеты сможет получить любой желающий.