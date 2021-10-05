В памятке развенчивается распространенный миф. Многие путешественники считают, что ленточка, привязанная к дереву, символизирует удачу. На самом деле это традиционный обряд почитания духа-хранителя, просьба о благосклонности, и проводится такой обряд строго в соответствии с установленными правилами.
Особое внимание в памятке уделено традиционному жилищу народов Горного Алтая — аилу. Отмечается, что дверью аила нельзя громко хлопать, держаться за косяки, касаться верхней части порога и наступать на него. Недопустимо проходить между очагом и сидящим возле него человеком. Кроме того, запрещается направлять в сторону огня колющие и режущие предметы.
Памятки будут распространяться в туристско-информационных центрах региона. Буклеты сможет получить любой желающий.