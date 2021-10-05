«Ростуризм запускает различные новые меры поддержки, одной из наиболее ожидаемых является поддержка инвесторов в строительство крупных гостиничных проектов. Это мера льготного кредитования для создания гостиничных объектов от 120 номеров по всей территории России. Это и новые отели, и реновация старых, и санаториев в том числе. 30 сентября закончилась подача заявок, и на текущий момент подано более 50 заявок»,-рассказала она на выставке индустрии гостеприимства PIR EXPO.

Как отметила Лысенкова, ещё как минимум 50 инвестпроектов находятся на рассмотрении у банков. Победители станут известны до конца октября. До конца года будет объявлено следующее окно. Кроме того, сейчас идёт проверка документов, и в конце следующей недели станет понятно, на какую сумму были поданы инвестпроекты», — пояснила она.

Также замглавы Ростуризма добавила, что получателем субсидий является финансовая организация, для этого аккредитованы 20 банков. По словам Лысенковой, это сделано для того, чтобы облегчить инвесторам взаимодействие с отчетностью.

Как сообщалось, льготные кредиты будут предоставляться инвесторам на срок до 15 лет на строительство и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, в составе которых есть гостиничные номера. Ростуризм будет субсидировать банкам сумму в размере ставки рефинансирования.

На программу льготного кредитования до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. Объем выдачи кредитов за этот период, по оценкам Ростуризма, может составить 200 млрд рублей.