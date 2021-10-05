Фото: Роза Хутор

«Курорт «Роза Хутор» планирует открыть новый зимний сезон 17 декабря. Однако точная дата будет зависеть от погодных условий, прежде всего наличия стабильного снежного покрова», — говорится в сообщении.

По данным курорта, в преддверии сезона улучшена горнолыжная зона — более удобными для катания станут трассы Тритон, Горизонт и Явор. Кроме того, появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами «Волчья скала», «Кавказский экспресс» и «Заповедный лес». На этом участке за счет демонтажа тоннеля образуется большая открытая площадка, что сделает это транспортное соединение более удобным.

Вместе с тем курорт расширит зону катания на самом популярном и живописном Южном склоне еще на 2,6 км, где на высоте более 1970 метров над уровнем моря проложена новая трасса среднего уровня сложности. Здесь также будет установлен подъемник — ленточный конвейер с галереей. Еще один «волшебный ковер» (113 пм), появится на Роза Стадион, где в районе Финишной зоны откроется новый учебный склон для детей. Таким образом, гости курорта смогут воспользоваться более чем 104 км трасс (это самая большая зона катания в России) и 32 современными подъемниками.

Фото: Роза Хутор

В предстоящем зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» предложит также увлекательные активности аprès-ski, например, родельбан, оснащенный яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе «стеклянный». Уже с 1 декабря в Ледовом дворце начнет действовать семейный каток. В течение сезона отдыхающие смогут также покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках, отправиться в велотуры по окрестностям и не только. Совместно с партнером курорт предлагает впечатляющие вертолетные прогулки с обзором самых живописных мест Кавказского заповедника.

Фото: Роза Хутор

В ходе сезона на курорте пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных событий.

Фото: Роза Хутор

«Новый горнолыжный сезон по традиции откроет праздник – День «Роза Хутор». Затем начнутся новогодние и рождественские каникулы, во время которых нашим гостям не придется скучать. Будет работать резиденция Деда Мороза в Горной Олимпийской деревне, планируется зрелищный спуск инструкторов с факелами, волшебные и тематические 3-D шоу на главной площади курорта. Мы сделаем все возможное, чтобы в текущих условиях обеспечить правильное праздничное настроение при соблюдении всех эпидемиологических мер», — цитирует пресс-служба генерального директора курорта Александра Белокобыльского.

Фото: Роза Хутор

Ожидается, что с 18 по 20 февраля курорт примет Международные квалификационные соревнования по фрирайду FWQ (Freeride World Qualifier) — самый важный российский старт 3*** в рамках международного рейтинга соревнований FWT (Freeride World Tour). Зимнюю фестивальную программу откроет молодежный Tinkoff Rosafest — с 28 января по 6 февраля. С 23 по 27 марта состоится карнавал BoogelWoogel, а музыкально-спортивный Нью Стар Кэмп пройдет с 1 по 10 апреля.

Как рассказали в пресс-службе, продажа сезонных и многодневных ски-пассов на зимний сезон стартовала в конце августа, действует прозрачная политика скидок: чем раньше покупается ски-пасс, тем выгодней цена. К примеру, полная цена сезонного взрослого ски-пасса 52000 рублей, в августе его можно было купить с 25% скидкой, в сентябре с 20%, в октябре с 15%, в ноябре с 10%. Аналогично устроена система скидок на многодневные (от 3-х дней), только скидки чуть меньше — от 15% до 7%. Цена дня катания в этом зимнем сезоне будет варьироваться от 3250 до 4150 рублей за взрослого и от 1700 до 2100 рублей за ребенка (от 7 до 14 лет) – в зависимости от праздничных периодов и месяца катания.