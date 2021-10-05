Ранее, в июне, первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе "круглого стола" в Госдуме сообщила, что Болгария и Таиланд также планируют обеспечить прием карт "Мир".

"Национальная система платежных карт (НСПК) решает две задачи. Не только защиту внутреннего периметра, но и развитие международного сотрудничества — 14 стран уже обеспечивают прием карт "Мир". Разный процент приема, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например, Болгария и Таиланд, они в ближайшее время тоже планируют обеспечить прием карт "Мир"", — сказала тогда Скоробогатова.

Кроме ОАЭ "Мир" принимается в 11 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия и Кипр). Еще в двух странах проведены тестовые транзакции (Южная Корея и Великобритания).