В сообщении уточняется, что авиасообщение с Джибути по маршруту Москва — Джибути будет осуществляться с частотой два рейса в неделю. Также по два раза в неделю будут летать самолеты в Данию по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген.

"Авиасообщение с Новой Зеландией по маршруту Москва — Веллингтон (будет осуществляться) с частотой два рейса в неделю; в Перу по направлению Москва — Лима с частотой два рейса в неделю; в ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте", — добавили в оперштабе.

Кроме того, с 5 октября увеличивается количество регулярных рейсов на взаимной основе с Бахрейном по маршруту Москва — Манама до трех рейсов в неделю; с Индией по маршруту Москва — Дели до четырех рейсов в неделю; с Объединенными Арабскими Эмиратами по маршрутам Москва — Дубай до 10 рейсов в неделю, Москва — Абу-Даби до пяти рейсов в неделю, Жуковский — Дубай до двух рейсов в неделю, также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с одного до двух в неделю рейсов в ОАЭ.

С 5 октября увеличивается до двух в неделю количество авиарейсов в Таджикистан по маршруту Москва — Худжанд и Москва-Куляб, кроме того, будет увеличено число рейсов из российских аэропортов в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб до двух рейсов в неделю по каждому маршруту. Увеличится число рейсов в Узбекистан по маршруту Москва — Ташкент до четырех рейсов в неделю.

Помимо этого, с 5 октября возобновляется авиасообщение между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели и Санкт-Петербургом и Гоа с частотой один рейс в неделю. По два рейса в неделю будет организовано между Москвой и Тенерифе (Испания).

Оперштаб также принял решение возобновить авиасообщение с Киргизией по маршруту Москва — Ош с частотой четыре рейса в неделю, маршрутам Санкт-Петербург — Бишкек, Санкт-Петербург — Ош и Новосибирск — Ош, Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.

Также с 5 октября откроется авиасообщение по маршруту Москва-Шарджа (ОАЭ).

Помимо этого, откроется авиасообщение между Москвой и несколькими городами Узбекистана (Бухара, Ургенч, Самарканд, Наманган, Фергана, Андижан, Термез), а также авиасообщение в Узбекистан из других городов России.

Также откроется авиасообщение между Хабаровском и Токио (Япония) с частотой семь рейсов в неделю.