Подписание соглашения состоялось в рамках рабочего визита в регион генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) Светланы Чупшевой.

По словам Чупшевой, такие проекты помогают в развитии самобытных деревень.

"Очень надеемся, что благодаря Ассоциации красивых деревень мы отработаем разные модели восстановления деревни, восстановления села, создания комфортных условий для жителей небольших отдаленных территорий, в первую очередь, чтобы они могли качественно жить, работать, и молодежь оставалась там", — отметила она.

Вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов поблагодарил за внимание к региону и включение Старочернеева в число кандидатов на членство в Ассоциации самых красивых деревень России. Он подчеркнул, что село с богатой историей и культурными традициями достойно этого выбора.

"Включение в Ассоциацию создаст дополнительный стимул к развитию туризма, сельского хозяйства, малого бизнеса, других направлений экономики. У села отличный потенциал. Рассчитываем, что при вашей поддержке он будет полностью задействован и эффективно использован на благо региона", — отметил он.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России является проектом, поддержанным АСИ. В настоящее время она объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием. Главная цель — сохранение и развитие уникальных сельских территорий.

Село Старочернеево было образовано при монастыре Матвеевская пустынь (впоследствии переименован в Черниев-Николаевский), основанном иеромонахом Матвеем на правом берегу реки Цны, в 1573 г.