"В целях дальнейшего развития туристической инфраструктуры и увеличения туристической привлекательности Центр "Мой бизнес" совместно с региональным фондом "Агентство развития туризма Тульской области" запускают бизнес-акселератор. Программа даст возможность предпринимателям озвучить новые смелые бизнес-идеи для туристических кластеров региона", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что в акселерационной программе примут участие предприниматели Тульской области, инвесторы и представители туристических кластеров региона.

"Проект ставит перед собой задачи найти и проработать новые смелые идеи для привлечения туристического потока, оказать поддержку малому и среднему бизнесу в реализации проектов", — поясняет пресс-служба.

Заявки на участие в акселераторе могут направить малые и средние предприниматели Тульской области. Экспертная комиссия отберет для участия в программе 40 человек, из них только 10 выйдут в финал. Итоговая презентация состоится в ноябре. "Выступления пройдут в офлайн-формате, а также будут доступны в виде трансляции и в записи. После выступлений гости и участники смогут обсудить проекты и их реализацию", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Тульская область к 2030 году сможет принимать до 2 млн туристов ежегодно в условиях развития инфраструктуры и сферы услуг в туристической отрасли региона.

По данным облправительства, в 2020 году Тульскую область посетили более 1 млн туристов.

В начале сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры в Тульской области. Оно подразумевает сотрудничество в создании двух туристических кластеров, развития уникальной природной территории "Романцевские горы".