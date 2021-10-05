В рамках выставки пройдет форум регионов России, посвященный развитию туристической инфраструктуры. Деловая программа посвящена федеральным и региональным программам поддержки развития туристской инфраструктуры, основным стандартам безопасности гостиниц и многому другому.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, международная выставка проходит уже 24 год, и она продолжает развиваться.

«Этот год для индустрии туризма и гостеприимства стал знаковым. Весь прошлый год вместе с коллегами, с турбизнесом, с представителями индустрии гостеприимства мы работали над большой программой в туризме. Впервые за 50 у нас появился свой большой достойный нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Это не было бы возможно без нашей общей работы, без работы экспертов и профессионалов туриндустрии, без наших коллег из смежных министерств и ведомств», — сказала она на церемонии открытия PIR EXPO.

Глава Ростуризма зачитала приветствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Туристическая отрасль — один из драйверов роста национальной экономики и регионов страны. Правительство уделяет ей большое внимание. В рамках нового нацпроекта по туризму создаются условия для совершенствования туристической инфраструктуры, а также осуществляется поддержка малого и среднего бизнеса в этой сфере. Ведётся активная деятельность по развитию территорий и повышению качества услуг», — сообщила Догузова.

В рамках выставки состоялось награждение победителей премии «Лучший по профессии в туризме», которая была организована Ростуризмом. В конкурсе семь номинаций, среди них- «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод (гид-переводчик) и другие.

«Туризм и индустрия гостеприимства — это и рестораны, и кафе, гостинцы, кемпинги, глэмпинги. Это огромная индустрия. Поэтому мы с коллегами решили в следующем году расширить перечень номинаций, и будем проводить в Ростуризме конкурс, который будет охватывать все сферы туризма и индустрии гостеприимства», — заключила Догузова.