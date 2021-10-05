«Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями Юга России. По нашим оценкам, весь регион по турпотоку превзойдет уровень 2019 года на 20%», — сказала она.

По словам Догузовой, если брать туристов, которые хотя бы на одну ночь останавливались в гостиницах, то за 8 месяцев года регионы Кавказа посетило около миллиона туристов. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Только за лето на Кавказе побывало около 600 тысяч туристов. Если брать весь турпоток, включая однодневные поездки и тех, кто останавливался не в отелях, то цифры в два-три раза выше. При этом мы видим, что регион постепенно становится полноценным круглогодичным направлением. Сейчас осень, по сути — межсезонье, но загрузка отелей, например, в Кавказских Минеральных Водах и Кабардино-Балкарии — более 90%. Такого никогда раньше не было”, — добавила глава Ростуризма.

Она заметила, что продажам туров помогла программа кешбэка.

«С 1 октября в поездки отправились те туристы, которые купили туры с кешбэком этим летом. Программа позволила повысить популярность видов туризма, которые ранее были менее востребованы. Кавказ оказался в топе новых направлений на осень. Спрос на туры в межсезонье сюда вырос более чем на 20%», — рассказала Догузова.