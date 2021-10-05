"Всю ночь по краю шел сильный дождь. Больше всего пострадали переулок Виноградный в центральном районе Сочи, села Нижняя Шиловка в Адлерском районе и Сергей-Поле в Лазаревском районе. Из-за схода оползня повреждены дома", — сообщил Кондратьев в своём официальном телеграм-аккаунте во вторник.

Он отметил, что городские и экстренные службы Сочи работают на местах ЧП.

Так, по информации губернатора, в Адлерском районе в селе Нижняя Шиловка по улице Комарова при сходе оползня был частично поврежден одноэтажный частный дом — его веранда провисла над провалом в грунте. Жители покинули дом самостоятельно, от эвакуации в пункты временного размещения отказались.

В Центральном районе по переулку Виноградный из-за подвижки грунта масса земли уперлась в стену двухэтажного частного дома. Есть угроза разрушения. Жильцы покинули дом.

В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле по улице Новошкольная произошла подвижка грунта на площади примерно 15 га. В результате 20 жилых домов вместе с фундаментами сместились на расстояние до 30 метров. Разрушена дорога. Опоры газовых труб и электролиний наклонились, газоснабжение и электроснабжение отключено в пределах коттеджного поселка.

На месте работает городской оперативный штаб.

"Городские и экстренные службы уже работают на месте. Все жильцы домов, находящихся в зоне ЧС, покинули их. Готовы пункты временного размещения. Держу связь с главой Сочи Алексеем Копайгородским. Он ежечасно докладывает о ситуации. По прогнозам синоптиков в ближайшее время в регионе будут продолжаться дожди", — написал Кондратьев.