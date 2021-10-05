"Онлайн-услуга по выдаче разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки и полеты беспилотников была запущена в Подмосковье в пилотном режиме в пяти муниципалитетах в марте этого года. Сейчас зона действия цифрового сервиса распространилась на всю территорию области. При положительном результате услуги разрешение придет в личный кабинет в форме электронного документа", — приводятся в сообщении слова главы Мингосуправления региона Максима Рымара.

Он отметил, что после получения разрешения пользователи смогут проводить авиационные работы, парашютные прыжки и полеты беспилотных летательных аппаратов: дронов и радиоуправляемых авиамоделей. В министерстве напомнили, что за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрен административный штраф от 20 тысяч рублей.